Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала» во время матча Кубка ФНЛ Традиционный зимний турнир проходит на Кипре.

Группа фанатов «Шинника» напала на болельщиков «Факела» и «Урала», когда команды из Воронежа и Екатеринбурга играли друг с другом на Кубке ФНЛ в кипрском городе Пафос. Об этом сообщает Sport24.ru, ссылаясь на пресс-службу «Урала».

«Забежала толпа человек 15-20 и начала бить болельщиков «Факела». Там же были и трое болельщиков «Урала». Минуты две это продолжалась, после чего толпа убежала. Все были в масках. Пострадавшие сказали, что нападавшие из Ярославля. Один болельщик «Урала» сильно пострадал», – заявили в ФК «Урал».

С «Факелом» играла не главная команда клуба из Екатеринбурга, а «Урал-2». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу воронежцев.

«Шинник» занимает шестое место в ФНЛ, набрав 40 очков в 25 матчах. «Факел» замыкает турнирную таблицу первенство, находясь на 20-м месте с 16 очками.