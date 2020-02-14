Нуну Санту: «Вулверхэмптон» – моя одержимость, я больше ни о чем не думаю Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ситуацию с продлением его контракта с английским клубом.

– Мне не поступало никакого предложения. У меня остался еще один год по контракту, но я не думаю об этом. Посмотрим, что будет в будущем, однако сейчас я сосредоточен только на матче с «Лестером». Фанаты «Вулверхэмптона» могут быть уверены, что я одержим своей работой ежедневно. «Волки» – моя одержимость, это моя жизнь. Я больше ни о чем не думаю. Я говорю с вами, но мои мысли только об игре, – приводит слова Нуну Санту Sky Sports.

Отметим, что 46-летний специалист возглавил команду в мае 2017 года. Его контракт действует до лета 2021-го. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.

Сегодня, в рамках 26-го тура АПЛ команда дома примет «Лестер». Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.