Паулу Фонсека: Возможно, матч с «Аталантой» будет самым сложным для «Ромы» в этом сезоне Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Аталанты» в рамках 24-го тура серии А.

– Нам предстоит поединок против команды, очень агрессивно и мастерски действующей в атаке. Возможно, это будет самый сложный для нас поединок в сезоне. Многие сейчас сомневаются в наших возможностях. Но я могу заверить, что мы можем провести замены в составе, но одно останется неизменным – наш боевой дух и стремление к победе, – цитирует тренера пресс-служба римлян.

Поединок между «Аталантой» и «Ромой» состоится завтра в Бергамо. Начало встречи – в 22.45 по московскому времени.

Римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от подопечных Джан Пьеро Гасперини, идущих четвертыми, на три очка.