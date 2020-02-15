«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью, Черышев вышел на замену во втором тайме - Советский спорт
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15 февраля 2020 00:52ФутболКорегин Владислав

«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью, Черышев вышел на замену во втором тайме

Хозяева смогли сравнять счет во второй тайме.

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Атлетико» завершился вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Габриэль Паулиста (40-я минута) и Жоффрей Кондогбия (59). Гости ответили забитыми мячами Маркоса Льоренте (15) и Томаса Парти (43).

Отметим, что российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 80-й минуте.

Мадридский клуб набирает 40 очков и остается на четвертом месте турнирной таблицы, «Валенсия» поднялась на шестую строчку (38).

В следующем туре «Атлетико» примет на своем поле «Вильярреал», а «Валенсия» отправится в гости к «Реал Сосьедаду».

Чемпионат Испании. 24-й тур

«Валенсия» – «Атлетико» – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – 15 Льоренте, 1:1 – 40 Паулиста, 1:2 – 43 Томас, 2:2 – 59 Кондогбия

«Валенсия»: Доменек, Васс, Паулиста (Диакаби, 90+4), Мангаля, Гайя, Кондогбиа, Парехо, Солер (Черышев, 80), Торрес, Гедеш, Гомес

«Атлетико»: Облак, Ариас (Мората, 66), Савич, Фелипе, Лоди (Врсалько, 53), Льоренте, Томас, Коке (Карраско, 76), Сауль, Витоло, Корреа

Предупреждения: Лоди (26), Паулиста (55), Врсалько (58), Мангаля (67), Гомес (79).

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