«Вулверхэмптон» дома не смог обыграть «Лестер» Гости не проигрывают на протяжении трех матчей АПЛ кряду.

«Вулверхэмптон», имея численное преимущество по ходу второго тайма, не смог обыграть «Лестер» в домашнем матче 24-го тура АПЛ. Встреча завершилась нулевой ничьей.

На 76-й минуте полузащитник гостей Хамза Чоудури получил вторую желтую карточку, сфолив на бельгийце Дендонкере.

«Волки» набрали 36 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. «Лестер» остается на третьей строчке с 50 очками.

В следующем туре «Вулверхэмптон» дома примет главного аутсайдера лиги – «Норвич». Что касается «Лестера», то в гости к «лисам» приедет «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 24-й тур

«Вулверхэмптон» – «Лестер» – 0:0

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Догерти, Боли, Коди, Сайсс, Кастро, Дендонкер, Невеш (Моутинью, 81) , Нету (Траоре, 64) , Жота (Поденсе, 78), Хименес.

«Лестер»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Сеюнджу, Чилуэлл, Чоудури, Тилеманс (Прат, 75), Мэддисон, Барнс (Морган, 90+4), Перес (Олбрайтон, 68), Варди.

Предупреждения: Мэддисон (36), Невеш (45+1), Чоудури (51), Дендонкер (55), Чилуэлл (88).

Удаления: Чоудури (76).