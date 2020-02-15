Жозе Моуринью: У Роуза было три матча, чтобы проявить себя

– Время, когда Дэвис отсутствовал, было отличной возможностью для других играть. Для Танганги это была, в конце концов, возможность всей жизни, он уже сыграл шесть или семь полных матчей с первой командой. Для Сессеньона это было ускорение процесса. Он сыграл больше матчей, чем обычно. Даже для Дэнни Роуза это была отличная возможность сыграть важных три матча и показать мне, на что он способен, – цитирует Моуринью Goal.сom.
Напомним, что 29-летний защитник перешел в «Ньюкасл» на правах аренды этой зимой. При этом, комментируя свой переход, он отмечал, что португальский специалист не дал ему возможности проявить себя. Роуз уже успел дебютировать за свою новую команду, выйдя на замену в матче 25-го тура с «Норвичем» (0:0).
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