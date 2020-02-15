«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу

По информации Tuttosport, в контракте аргентинца есть пункт, по которому клубы не из Италии могут выкупить игрока за 111 миллионов евро. Однако по причине проблем «Барселону» с финансовым Fair Play не готов выплатить такую сумму. Поэтому вариант с обменом футболистов представляется более реальным.
28-летний Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Что касается Мартинеса, то 22-летний аргентинец выступает в команде с июля 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 28 матча во всех турнирах. На его счету 17 голов и четыре результативные передачи.
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