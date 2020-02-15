«Тамбов» сыграл вничью с «Томью» на Кубке ФНЛ Турнир проходит в Пафосе (Кипр).

Матч между «Томью» и «Тамбовом» в рамках первого тура Кубка ФНЛ в группе С завершился результативной ничьей – 2:2.

В составе томской команды дублем отметился нападающий Илья Визнович (18-я и 65-я минуты). За представителя РПЛ забивали Хасан Мамтов (7) и Артем Федчук (84).

В матче группы D между «СКА-Ростовом» и «Шинником» также была зафиксирована ничья. У ярославцев забитым мячом отметился Эльдар Низамутдинов (16, с пенальти), у ростовчан – Сергей Бендзь (49).

Отметим, что сегодня в квартете группе C состоится еще одна встреча – между собой сыграют «Чертаново» и молодежный состав «Крыльев Советов». Начало матча – в 19.15 по московскому времени.