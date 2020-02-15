Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу над шведским «Сириусом» Футболисты ЦСКА обыграли шведский клуб «Сириус» в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора российской команды в испанской Кампоаморе.

В составе армейцев голами отметились Иван Обляков (57-я минута) и Никола Влашич (65). Добавим, что в следующем контрольном матче ЦСКА 19 февраля сыграет против испанской «Картахены». Матч #ЦСКАсириус завершен. Вторая победа за день! 💪 pic.twitter.com/iNpFTmOjfn — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2020