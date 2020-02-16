Источник: Кокорин и «Зенит» не могут договориться по условиям нового контракта Действующее соглашение истекает летом 2020 года.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не может договориться с руководством питерского клуба об условиях нового контракта.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», нападающий хочет подписать договор на четыре года с зарплатой в 4 млн евро в год (столько же он получал до своего ареста), тогда как «Зенит» предлагает соглашение на два с половиной года и зарплатой 2,5 млн евро.

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В итоге футболист все же согласился провести вторую часть сезона в «Сочи», но официально его переход пока не оформлен.

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Всего в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 гола и сделал 12 результативных передач.