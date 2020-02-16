Тиаго Силва: «ПСЖ» не боится Холанда, но уважает его Во вторник состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

«Он много забивает. Девять голов в шести матчах - это поразительно. Мы будем осторожны и, надеюсь, он не забьет нам. Он мотивирован, но и «ПСЖ» тоже. Мы не испытываем страха, но мы уважаем его», - приводит слова бразильца RMC Sport.

Напомним, Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года. В шести матчах за новый клуб форвард забил девять голов и сделал одну результативную передачу. Норвежец был признан лучшим игроком чемпионата Германии в январе.

«ПСЖ» встретится с «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля. Игра пройдет в Дортмунде и начнется в 23:00 мск.