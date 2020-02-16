Спортивный директор «Герты»: Все знают, что Ковач - успешный тренер Вчера берлинцы одержали победу над «Падерборном» в гостевом матче чемпионата Германии со счетом 2:1.

Спортивный директор «Герты» Михаэль Прец прокомментировал информацию о том, что берлинский клуб может возглавить Нико Ковач.

«Нико - это тот, кто родился в Берлине и играл за «Герту». В последние три года он проделал большую работу в бундеслиге. Все знают, что Ковач - успешный тренер. Наверняка он получит много предложений как в Германии, так и за ее пределами», - цитирует Преца Kicker.

Напомним, 11 февраля «Герта» объявила о том, что Юрген Клинсманн уходит с должности главного тренера. Немецкий специалист проработал в клубе 2,5 месяца.

Ковач в ноябре 2019 года расторг контракт с мюнхенской «Баварией» по обоюдному согласию.

«Герта» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 26 очков после 22 туров. 22 февраля берлинцы на своем поле примут «Кельн».