Спортивный директор «Герты»: Все знают, что Ковач - успешный тренер

Спортивный директор «Герты» Михаэль Прец прокомментировал информацию о том, что берлинский клуб может возглавить Нико Ковач.
«Нико - это тот, кто родился в Берлине и играл за «Герту». В последние три года он проделал большую работу в бундеслиге. Все знают, что Ковач - успешный тренер. Наверняка он получит много предложений как в Германии, так и за ее пределами», - цитирует Преца Kicker.
Напомним, 11 февраля «Герта» объявила о том, что Юрген Клинсманн уходит с должности главного тренера. Немецкий специалист проработал в клубе 2,5 месяца.
Ковач в ноябре 2019 года расторг контракт с мюнхенской «Баварией» по обоюдному согласию.
«Герта» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды 26 очков после 22 туров. 22 февраля берлинцы на своем поле примут «Кельн».
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