«Краснодар» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на товарищеский матч Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

«Краснодар» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на товарищеский матч на сборе в Испании.

«Краснодар»: Сафонов, Ивашин, Бородин, Кайо, Стоцкий, Уткин, Черников, Жигулев, Воротников, Кутовой, Онугха.

Через час в испанской Марбелье «быки» начнут контрольный матч против самарских «Крыльев советов».



Стартовый состав на #КраснодарКрылья 👇🏻



В запасе: Адамов (В), Стежко, Якимов, Сперцян, Халназаров, Катрич.



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«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Лысцов, Бурлак, Анюков, Гацкан, Тимофеев, Иванов, Кабутов, Евинов, Голенков.

Игра начнется в 13:30 мск.

Добавим, что в текущем розыгрыше чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 35 очков после 19 туров. «Крылья Советов» - 15-е (18).