Агент Кокорина опроверг информацию о переговорах игрока с «Зенитом» о новом контракте - Советский спорт
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16 февраля 2020 13:33ФутболНечаев Юрий

Агент Кокорина опроверг информацию о переговорах игрока с «Зенитом» о новом контракте

Действующее соглашение истекает летом 2020 года.

Отчим и агент Александра Кокорина, Кирилл Логинов, опроверг информацию о переговорах нападающего с «Зенитом» о новом контракте.

«Ничего не могу сказать по этому поводу, никаких переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется», - цитирует Логинова Sport24.ru.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Кокорин и «Зенит» не могут договориться об условиях нового контракта.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2». В итоге игрок все же согласился провести вторую часть сезона в «Сочи», но официально его переход пока не оформлен.

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Всего в составе питерского клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 гола и сделал 12 результативных передач.

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