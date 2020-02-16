Семин назвал самый запоминающийся матч «Локомотива» в еврокубках Под руководством специалиста «Локо» три раза выигрывал чемпионат России.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал самые запоминающиеся матчи с красно-зелеными на европейской арене.

«Мне кажется, что это игра с «Интером» (3:0). И очень хорошим был матч с «Ювентусом» (1:2) дома», - рассказал тренер в блиц-опросе телеканала «Матч ТВ».

Напомним, с миланским клубом «Локомотив» играл на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов 2003/04. Встреча состоялась в Москве, 21 октября 2003 года, и завершилась победой российского клуба со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Дмитрий Лоськов, Михаил Ашветия и Дмитрий Хохлов.

С «Ювентусом» «Локомотив» играл в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Встреча состоялась 6 ноября 2019 года. В составе москвичей отличился Алексей Миранчук.