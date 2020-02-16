Борис Ротенберг: Осталось договориться по аренде Кокорина с «Зенитом» - Советский спорт
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16 февраля 2020 14:59ФутболШарафудинов Виктор

Борис Ротенберг: Осталось договориться по аренде Кокорина с «Зенитом»

По словам владельца ФК «Сочи», встреча представителей клубов должна состояться завтра.

Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным.

«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать, – рассказал Ротенберг в интервью «РИА Новости». – К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет сможем ли договориться. Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что все будет очень позитивно. Болельщики «Сочи» будут рады увидеть Кокорина в составе команды».

Напомним, что еще 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца сезона. Футболист отказался переходить в сочинский клуб, после чего был отправлен в «Зенит-2».

13 февраля Ротенберг заявил, что все-таки договорился с 28-летним нападающим о переходе в свой клуб, но «Зенит» официально не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи».

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