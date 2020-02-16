«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» на сборе в Марбелье Обе команды РПЛ готовятся к весенней части сезона на юге Испании.

Российские клубы «Краснодар» и «Крылья Советов» провели контрольный матч в Марбелье. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу краснодарцев.

Единственный гол забил на 57-й минуте Илья Воротников.

Свои следующие спарринги обе команды сыграют сегодня же вечером. «Краснодар» встретится с норвежским «Мольде», а «Крылья» с китайским «Далянь Ифан»

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает второе место, набрав 35 очков в 19 турах и на 10 очков отставая от «Зенита». «Крылья Советов» первую часть турнира завершили на предпоследней 15-й позиции, набрав 18 очков.

Контрольный матч

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:0

Гол: Воротников, 57.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Ивашин, Жигулев, Уткин (Сперцян, 80), Черников, Кайо (Литвинов, 61), Стоцкий, Кутовой, Онугха (Халназаров, 38), Воротников.

«Крылья Советов»: Рыжиков (Овсянников, 46), Полуяхтов, Лысцов, Анюков, Евинов, Бурлак, Гацкан, Иванов, Тимофеев (Антон, 30, Мияйлович, 60), Кабутов, Голенков.