«Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде» во втором сегодняшнем спарринге «Быки» готовятся к весенней части сезона в испанской Марбелье.

На сборе в Испании «Краснодар» провел второй контрольный матч за сегодня, уступив 0:1 норвежскому «Мольде».

Единственный гол забил на 49-й минуте Эрлинг Кнудтсон.

Напомним, что ранее «Краснодар» с результатом 1:0 обыграли «Крылья Советов». 20 февраля команда Сергея Матвеева сыграет с испанской «Малагой».

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает второе место, набрав 35 очков в 19 турах и на 10 очков отставая от «Зенита». «Мольде» в прошлом году в четвертый раз за девять лет выиграл чемпионат Норвегии.

Контрольный матч

«Краснодар» (Россия) – «Мольде» (Норвегия) – 0:1 (0:0)

Гол: Кнудтсон, 49.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович (Бочко, 39), Сорокин, Рамирес, Газинский, Мануэл Фернандеш (Сергеев, 46), Олссон, Вильена, Сулейманов (Мацукатов, 76), Берг.