Дмитрий Комбаров: В «Спартаке» началось противостояние Карреры и Рианчо, и все рухнуло Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, перешедший прошлым летом в «Крылья Советов» рассказал, что красно-белые слишком быстро расстались с чемпионским составом.

- Луис Адриано недавно заявил, что «Спартак» слишком быстро расстался с чемпионским костяком. Согласны?

- Я полностью согласен с Адриано. Если бы все осталось так, как было, легко могли бы еще пару раз выиграть чемпионат. Как минимум - биться за «золото».

- А вы не могли собраться все вместе - тренеры и игроки, без лишних людей, и решить все вопросы?

- Мы так и делали.

- Не помогло?

- Нет, потому что мы не можем подходить десять раз к тренеру и постоянно просить его вернуть все. Чтобы в коллективе все было как прежде. Мы подходили к Массимо, выражали свое мнение. Он снова повторял, что все будет хорошо. И ничего не менялось.

- Болельщикам казалось, что вы, футболисты, слишком много на себя берете. Что это не ваше дело обсуждать с тренером тактику и все такое.

- Болельщики имеют полное право выражать свое мнение. И я с ними согласен, что игроки не имеют права обсуждать с тренером состав, тактику. Но мы этого и не делали. Такого никогда не было.

Мы лишь просили Карреру, чтобы он не закрывался, оставался таким же открытым с нами, как в чемпионский сезон. Чтобы он был главным, номером один. Но тогда уже началось противостояние Карреры и Рианчо. Отсюда и проблемы. Никто не знал, что делать, кого слушаться. Мы не понимали, кто из них главный тренер. И все рухнуло, - приводит слова Комбарова «Российская газета».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России, после чего завоевал Суперкубок страны. После отставки итальянца руководить «Спартаком» стал испанец Рауль Рианчо

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года, был капитаном команды. В это время он провел за команду 274 матча и забил 27 голов. В июне прошлого года контракт с полузащитником был расторгнут.