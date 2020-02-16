Смолов забил первый мяч за «Сельту», открыв счет в матче с «Реалом» В воскресенье в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит матч 24-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Сельтой».

Счет на 7-й минуте встречи открыл российский нападающий команды из Виго Федор Смолов. Добавим, что на данный момент идет первый тайм встречи, счет в матче 1:0 в пользу гостей. 7' ¡GOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL DE @smolovfedor_90!



RMA 0-1 CEL#RealMadridCelta #LaLiga pic.twitter.com/DJM2gpqDZV — RC Celta (@RCCelta) February 16, 2020