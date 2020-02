Смолов - первый российский футболист после Мостового, забивший мяч на «Сантьяго Бернабеу»

Российский форвард на 7-й минуте игры открыл счет в матче, который проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Таким образом, Смолов стал первым российским игроком со времен Александра Мостового, которому удалось забить мяч на «Сантьяго Бернабеу» в матче испанской примеры.

Напомним, что Мостовой, также выступавший за «Сельту», забивал на стадионе в Мадриде в мае 2003 года.

1 - Fedor Smolov is the first Russian player to score at Santiago Bernabéu in @LaLigaEN since Alexandr Mostovoi in May 2003, scoring both for Celta de Vigo. Legacy. pic.twitter.com/yPdfuJbSqF