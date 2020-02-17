Смолов - первый российский футболист после Мостового, забивший мяч на «Сантьяго Бернабеу» Нападающий «Сельты» Федор Смолов отличился голом во встрече 24-го тура чемпионата Испании против «Реала».

Российский форвард на 7-й минуте игры открыл счет в матче, который проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Таким образом, Смолов стал первым российским игроком со времен Александра Мостового, которому удалось забить мяч на «Сантьяго Бернабеу» в матче испанской примеры.

Напомним, что Мостовой, также выступавший за «Сельту», забивал на стадионе в Мадриде в мае 2003 года.