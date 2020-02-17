Сергей Милинкович-Савич: «Лацио» обязан быть в Лиге Чемпионов, но почему бы не пойти за Скудетто? Римляне продолжают борьбу за победу в чемпионате Италии.

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич после победы над «Интером» высказал мнение, что у его команды есть реальный шанс выиграть чемпионат страны.

«Я забил, но победила вся команда. В первом тайме мы создали больше моментов, но забил «Интер». На вторую половину мы вышли с тем же настроем, как будто бы счет 0:0. Чувствуем, что обязаны достичь места в Лиге Чемпионов, но почему бы не пойти за Скудетто? Мы не сдадимся, что бы ни случилось в будущем», - цитирует игрока Sky Sport Italia.

Напомним, вчера «Лацио» обыграл «Интер» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе миланской команды голом отметился Эшли Янг, у римского клуба отличились Чиро Иммобиле и Милинкович-Савич.

После этой игры «Лацио» набрал 56 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», прервавший свою серию из 16 матчей без поражений в чемпионате, с 54 очками занимает третье место. На вершине турнирной таблице находится туринский «Ювентус», набравший 57 очков.

В следующем туре «Лацио» 23 февраля в гостях сыграет против «Дженоа», а «Интер» 24-го числа на своем поле встретится с «Сампдорией».