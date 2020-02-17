Эден Азар: Доволен своим выступлением против «Сельты», но не итоговым результатом

Полузащитник «Реала» Эден Азар подвел итоги матча против «Сельты».
«Я хорошо себя чувствовал. Доволен своим выступлением, но не итоговым результатом. У нас были моменты, и мы заслужили забить больше мячей. Осталось еще много туров, «Реал» будет бороться до конца», - приводит слова бельгийца Marca.
Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.
Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.
После этой игры «Реал» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, опережая «Барселону» на одно очко. «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.
В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте» 23 февраля, а «Сельта» днем ранее на своем поле встретится с «Леганесом».
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Смолов забил, и сразу «Реалу»! Но ничью «Сельта» спасла уже после его замены Уже на седьмой минуте россиянин поразил ворота Куртуа на «Сантьяго Бернабеу», а в концовке заменивший Смолова Денис Суарес помог отличиться Санти Мине. 17.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Как растащат «Сити»? Летом гранд усилит «Реал», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус» Финансовые потери, которую последуют за запретом на выступление в Лиге чемпионов, повлекут массовую распродажу лидеров «Манчестер Сити». 16.02.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных. 17.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев Панарин, Бучневич и Георгиев тащат «Рейнджерс» в плей-офф (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 15.02.2020 07:30 Хоккей Трофименко Кирилл