Эден Азар: Доволен своим выступлением против «Сельты», но не итоговым результатом Мадридцы потеряли очки в домашнем матче чемпионата Испании.

Полузащитник «Реала» Эден Азар подвел итоги матча против «Сельты».

«Я хорошо себя чувствовал. Доволен своим выступлением, но не итоговым результатом. У нас были моменты, и мы заслужили забить больше мячей. Осталось еще много туров, «Реал» будет бороться до конца», - приводит слова бельгийца Marca.

Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.

Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.

После этой игры «Реал» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, опережая «Барселону» на одно очко. «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте» 23 февраля, а «Сельта» днем ранее на своем поле встретится с «Леганесом».