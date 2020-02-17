Руслан Нигматуллин: Смолову было важно забить за «Сельту» как можно быстрее Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре нападающего «Сельты» Федора Смолова в матче с «Реалом» (2:2).

– Конечно, в 30 лет непросто переезжать в другую страну, нужно отдать должное смелости Федора перед европейским чемпионатом. Было важно забить как можно быстрее, он это сделал в своей третьей игре. Хороший результат, но я надеюсь, что этот гол – не последний. Надеюсь, он сможет дальше помочь своей команде, и трансфер Смолова перейдет из арендного в постоянный. Клуб взял опытного форварда, который много забивал в России и в сборной. Так что на него рассчитывали. Возможно, были вопросы по его функциональной подготовке. Скорее всего, только наполовину он был готов, но сейчас Федор от матча к матчу будет набирать кондиции, – цитирует Нигматуллина Sport24.ru.

Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.

Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.