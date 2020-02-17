Руд Гуулит: Лига чемпионов – Святой Грааль для Гвардиолы Бывший полузащитник сборной Голландии Руд Гуллит прокомментировал возможный уход Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити».

– Я смогу понять его уход, потому что он снова хочет выиграть Лигу чемпионов. Это Святой Грааль для него. Его вины в дисквалификации команды нет. Не он это сделал, и, если клуб признан виновным, последует наказание. Для игроков отсутствие игры в Лиге чемпионов – худшее, что может быть. Вы не захотите присоединиться к «Сити», потому что хотите играть в Лиге чемпионов. Это будет непростой момент для команды. Вот почему я сочувствую фанатам, игрокам и тренерам. Это не тот сценарий, в котором вы хотите оказаться. Никто на такие такой исход событий не подписывался, так что тут нет места разговорам о лояльности, – цитирует Гуллита BBC.

14 февраля департамент УЕФА по финансовому контролю отстранил «Манчестер Сити» от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона – 2020/21 и 2021/22. Помимо этого на английский клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.