Руд Гуулит: Лига чемпионов – Святой Грааль для Гвардиолы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 февраля 2020 12:27ФутболКорегин Владислав

Руд Гуулит: Лига чемпионов – Святой Грааль для Гвардиолы

Бывший полузащитник сборной Голландии Руд Гуллит прокомментировал возможный уход Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити».

– Я смогу понять его уход, потому что он снова хочет выиграть Лигу чемпионов. Это Святой Грааль для него. Его вины в дисквалификации команды нет. Не он это сделал, и, если клуб признан виновным, последует наказание. Для игроков отсутствие игры в Лиге чемпионов – худшее, что может быть. Вы не захотите присоединиться к «Сити», потому что хотите играть в Лиге чемпионов. Это будет непростой момент для команды. Вот почему я сочувствую фанатам, игрокам и тренерам. Это не тот сценарий, в котором вы хотите оказаться. Никто на такие такой исход событий не подписывался, так что тут нет места разговорам о лояльности, – цитирует Гуллита BBC.

14 февраля департамент УЕФА по финансовому контролю отстранил «Манчестер Сити» от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона – 2020/21 и 2021/22. Помимо этого на английский клуб наложен штраф в размере 30 миллионов евро.

Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо «Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года за нарушение правил финансового fair play. 15.02.2020 16:00 Футбол Андронов Алексей
Еще по теме:
Кафу: Александер-Арнолд имеет потенциал, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» Руд Гуулит: Лига чемпионов – Святой Грааль для Гвардиолы «Спартак» хочет летом приобрести полузащитника «Фейеноорда»
Как догнать Крокодила Гену? Яшкин ушел в отрыв в снайперской гонке Обзор дня накануне новой игровой недели в КХЛ. 16.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
«Это была тяжелая неделя». Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном Блахович нокаутировал Андерсона на UFC Fight Night 167 (видео) Александр Емельянеко сделал подарок Кадырову (видео)
«Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Не спешить, не мазать, играть с соперниками. Как Логинову сделать золотой дубль В воскресенье на чемпионате мира в Антхольце – две гонки преследования. 16.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
12:39 Футбол Кафу: Александер-Арнолд имеет потенциал, чтобы стать обладателем «Золотого мяча»
12:31 Хоккей Паскуале, Мерфи и Сошников признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:27 Футбол Руд Гуулит: Лига чемпионов – Святой Грааль для Гвардиолы
12:18 Теннис Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дубае
12:14 Футбол «Спартак» хочет летом приобрести полузащитника «Фейеноорда»
12:07 Футбол Агент Смольникова: Сейчас идет обсуждение нового контракта с «Зенитом»
11:54 Хоккей Главный тренер «Далласа»: Сегодня Худобин заработал это очко для нас
11:47 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Лига чемпионов не станет ключевым фактором в будущих трансферах «МЮ»
11:34 Футбол Руслан Нигматуллин: Смолову было важно забить за «Сельту» как можно быстрее
11:24 Формула-1 «Уильямс» представил новую машину на 2020 год (видео)
11:16 Олимпиада «Объединенные одним чувством». В Японии выбрали девиз Олимпиады и Паралимпиады (видео)
11:06 Футбол Борис Игнатьев: В эпизоде с голом Смолов сыграл как настоящий мастер
11:05 Футбол Юрген Клопп: Если кто и может сыграть на результат, то это «Атлетико» Симеоне
10:54 Хоккей Пуустинен продлил контракт с «Сибирью»
10:48 Футбол Генеральный директор «Интера»: Думаю, сейчас Мартинесу интересно носить футболку нашего клуба
10:45 Биатлон Дмитрий Губерниев: Проблема Логинова в том, что он должен знать английский
10:35 Футбол Эден Азар: Доволен своим выступлением против «Сельты», но не итоговым результатом
10:30 Футбол «Бавария» не уверена в возможной покупке Сане
10:22 Хоккей Главный тренер «Оттавы»: Анисимов проявлял терпение, хорошо играл в пас и начинал атаки
10:12 Футбол Янг - после поражения от «Лацио»: Уверен, «Интер» вернется на победный путь
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей «незаконно созданного» СССР
Топ-3 Тюмени: скандальный банкет силовиков и опасное молоко
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Регоператор «Магнит» не выполнил свои обещания по итогам первого года работы
Новый удар: на Приморье несётся очередной циклон
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика