УЕФА будет вручать награду лучшему игроку матча в плей-офф Лиги чемпионов Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил награду лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов.

– Определять лауреатов на каждом матче Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала, будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе. После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам Fair play, – говорится в сообщении.

Отметим, что в список технических наблюдателей входят такие люди, как Робби Кин (лучший бомбардир сборной Ирландии в истории), Роберто Мартинес (главный тренер сборной Бельгии), Фил Невилл (бывший защитник «МЮ» и сборной Англии), а также Гарет Саутгейт (главный тренер сборной Англии).

В этом сезоне плей-офф Лиги чемпионов стартует 18 февраля двумя матчами 1/8 финала: «Атлетико» – «Ливерпуль» и «Боруссия Д» – «ПСЖ».