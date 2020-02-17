Дмитрий Черышев: Смолов выполнил свою работу в матче с «Реалом» Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от игры нападающего «Сельты» Федора Смолова в матче против «Реала» (2:2).

– Федор всегда был думающим футболистом. Раньше он играл в тех командах, которые больше владели мячом. Сейчас в «Сельте» немного другая структура игры, он сейчас больше находится в оборонительных действиях. Но он проявляет свои лучшие качества: техника, как правильно расположиться на поле, как правильно подстроиться под мяч. Могу сказать, что Смолов в Испании много приобретет. В эпизоде с голом, он все сделал правильно. Понимая, что на сближение лучше не идти, поэтому ударил пораньше низом в угол, Куртуа не успел среагировать. Это хороший гол настоящего нападающего.

Пропал после гола? Работа любого нападающего – это гол в ворота соперников, то, что он и сделал. Конечно, он не будет заметен, его команда играла практически без мяча. Сейчас мы ему пророчим большое будущее в начале пути, но давайте лучше ему поможем, чтобы он сам поверил в себя и сам закрепился. Это единственное, что ему важно и нужно на данный момент, – цитирует Черышева-старшего Sport24.ru.

Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.

Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.