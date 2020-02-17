Александр Ерохин: Сегодня «Алания» много прессинговала Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в контрольном матче с «Аланией» (4:2).

– В первую очередь стоит сказать, что в этом матче тренерский штаб и футболисты преследовали свои цели – нужно было показать то, что мы наигрываем на тренировках. Да, «Алания» много прессинговала, но плотный прессинг со стороны соперника в спарринговых матчах – это очень хорошо. Получилась хорошая тренировочная игра. Вот уже второй матч все играют по 90 минут, физически все готовы неплохо, не за горами первая игра чемпионата. Должны быть в оптимальной форме, – цитирует Ерохина пресс-служба «Зенита».

Отметим, что в контрольном матче с «Аланией» 30-летний полузащитник отметился дублем (29-я и 65-я минуты). Также два гола в составе питерцев забил вернувшийся из аренды в «Сампдории» Эмилиано Ригони (45, 54).

Сегодня состоится еще одна товарищеская встреча – «Зенит» сыграет против «Кайрата» в 17.00 по московскому времени.