Йордан Осорио: «Алания» уверенно держала высокий темп на протяжении всей игры Защитник «Зенита» Йордан Осорио – о победе в контрольном матче против «Алании» (4:2).

– В целом, хороший матч. Соперник был довольно настойчив, уверенно держал высокий темп – и это была отличная возможность почувствовать игровой ритм. Хоть «Алания» и выступает во втором дивизионе, сегодня она показала себя крепкой командой, и нам пришлось потрудиться, чтобы победить. Я много работаю над тем, чтобы помогать команде не только в защите, но и в атаке. Мне нравится забивать голы, сегодня я тоже искал такую возможность, но не вышло. Хороший повод не сбавлять оборотов! – цитирует Осорио пресс-служба «Зенита».

Отметим, что с владикавказской командой венесуэльский защитник отыграл весь матч.

25-летний Осорио присоединился к питерцам в августе прошлого года. С тех пор он принял участие в девяти поединках, не отметившись результативными действиями.