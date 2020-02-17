«Нижний Новгород» арендовал Обольского до конца сезона 23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо».

Пресс-служба «Динамо» объявила о том, нападающий команда Николай Обольский продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

Сообщается, что 23-летний игрок проведет вторую половину сезона на правах аренды.

🔄 Николай Обольский остаток сезона 2019/20 проведёт в аренде в @fcnn_ru, который на данный момент занимает 11-е место в @FNLeague. Ранее по маршруту Москва – Нижний Новгород уже проследовал другой игрок нашего клуба Вячеслав Грулёв. #ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/y9ZnBfRYBi — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 17, 2020

Обольский является воспитанником московского клуба. За основную команду он сыграл 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

«Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 35 очков после 25 туров.