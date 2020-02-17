Гвардиола и Стерлинг останутся в «Манчестер Сити» На прошлой неделе команды была наказана за нарушение финансового Fair Play.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и полузащитник команды Рахим Стерлинг приняли решение остаться в английском клубе, несмотря на двухлетнее отстранение от еврокубков.

По информации Sky Sports, 49-летний специалист и 25-летний вингер намерены до конца отработать свои контракты.

Соглашение Гвардиолы истекает летом 2021 года, а Стерлинг останется в «Сити» до июня 2023-го.

Ранее сообщалось о том, что испанца на посту главного тренера команды могут заменить Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс.

Напомним, что 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).