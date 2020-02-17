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Кокорин сделал дубль в дебютном матче за «Сочи» - Советский спорт
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17 февраля 2020 19:02ФутболТрофименко Кирилл

Кокорин сделал дубль в дебютном матче за «Сочи»

Александр Кокорин после продолжительной паузы в карьере сделал дубль в дебютном матче за «Сочи».

Принадлежащий «Зениту» из Санкт-Петербурга и отданный в аренду в «Сочи» Александр Кокорин оформил дубль уже в первом своем матче за новый клуб.

Первый раз он отличился спустя всего восемь минут после выхода на замену. Кокорин забил в контрольной игре с московским «Динамо», а вскоре отличился и второй мяч.

Сочинцы победили 3:1, еще один гол за южан забил Кристиан Нобоа. За «Динамо» отличился Себастьян Шимански.

Напомним, что сегодня, 17 февраля, «Сочи» и «Зенит» официально объявили о переходе Кокорина на правах аренды. Он вышел на поле после более чем годичного тюремного заключения.

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