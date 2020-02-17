Яя Туре может перейти в «Ботафого» Кандидатуру 36-летного ивуарийца уже одобрило руководство бразильского клуба.

Бывший полузащитник сборной Кот'д'Ивуара, известный по выступлениям за «Барселону» и «Манчестер Сити», Яя Туре может продолжить свою карьеру в бразильском «Ботафого».

Как сообщает O Globo, руководство клуба уже одобрило его кандидатуру. Сейчас ивуариец является свободным агентом. Его предыдущим клубом был китайский «Циндао».

Туре за свою карьеру в общей сложности выиграл 16 трофеев, включая Лигу чемпионов. Он стал триумфатором самого престижного европейского клубного турнира в сезоне 2008/2009, выступая за «Барселону».