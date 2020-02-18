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Сулейманов – о переходе Игнатьева в «Рубин»: Думал, прикалывается - Советский спорт
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18 февраля 2020 00:28ФутболГичунцев Артур

Сулейманов – о переходе Игнатьева в «Рубин»: Думал, прикалывается

Российский нападающий отправился в Казань в декабре 2019 года.

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался после ухода Ивана Игнатьева, который выступал за первый состав с 2017 года.

«Игнатьев мне рассказывал, как развивалась ситуация, но я не верил в его уход. Думал, прикалывается. Мне казалось, все уляжется. Но вышло иначе. Когда все стало серьезно, мне, как его другу, стало тяжело. Хотя, если такое пойдет ему на пользу, он сделает выводы и станет лучше, как футболист, буду только рад. Могу только пожелать ему удачи.

Мы с Иваном были знакомы до того, как я переехал в академию «Краснодара». Играли друг против друга, и я написал ему в социальной сети. Когда приехал в «Краснодар», мы уже были знакомы, и со временем он стал одним из самых близких друзей», – цитирует Сулейманова «Чемпионат».

21-летний Игнатьев перебрался в «Рубин» за 7 млн евро и подписал контракт до 30 июня 2024 года. В составе «Краснодара» он провел 54 матча, забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.

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