Барса» купит игрока «Леганеса» за 20 млн евро Им может стать датский нападающий Мартин Брэтуэйт.

«Барселона» на этой неделе планирует подписать датского нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро. Таким образом каталонский клуб намерен закрыть дефицитную позицию форварда после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, сообщает Cadena Cope.

Отметим, что ранее руководство Ла Лиги разрешило приобрести нового игрока при условии, что он выступает в Испании.

Брэтуэйт провел в нынешнем первенстве за «Леганес» 24 матча, забил шесть мячей и три раза удостаивался желтой карточки.