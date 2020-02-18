«Атлетико» сыграет дома с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов Начало игры в Мадриде – 23:00 (мск).

Во вторник «Атлетико» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе «красные» выиграли группу E, набрав 13 очков в шести матчах. Вице-чемпионы Испании стали вторыми в группе D, где также выступал «Локомотив».

Ранее команды встречались в Лиге чемпионов на групповом этапе в сезоне-2008/2009 и дважды сыграли вничью со счетом 1:1. А в сезоне-2009/2010 «Ливерпуль» прошел соперника в ½ финала Лиги Европы (0:1, 2:1 д.в.).

Отметим, что «Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Атлетико» в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала, где проиграл «Ювентусу» (2:0, 0:3).

Матч «Атлетико» – «Ливерпуль» пройдет 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – 23:00. Ответная игра на «Энфилде» запланирована на 11 марта.