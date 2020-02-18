«Локомотив» пожелал Тарасову удачи в «Рубине» Бывший полузащитник красно-зеленых подписал контракт с клубом до конца сезона.

«Локомотив» пожелал удачи полузащитнику Дмитрию Тарасову, который официально стал игроком «Рубина».

Официальный твиттер вице-чемпионов России написал комментарий под новостью о подписании контракта с Тарасовым: «Удачи, Дима», – говорится в сообщении «Локомотива».

Напомним, Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 годы. Вместе с командой он стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем Кубка страны (2015, 2017, 2019).

Во вторник «Рубин» объявил о подписании контракта с 32-летним игроком до конца сезона. Ранее Тарасов, остававшийся с лета без клуба, находился в команде на просмотре.