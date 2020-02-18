Черчесов посетил матч чемпионата Турции с участием Кудряшова (фото) Играли «Антальяспор» и «Касымпаша».

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил матч турецкого футбольного чемпионата, в котором «Антальяспор» принимает «Касымпаша».

За хозяев выступает российский защитник, игрок национальной сборной Федор Кудряшов.

Черчесов приехал на матч вместе с ассистентами: Мирославом Ромащенко, Гинтарасом Стауче и Владимиром Паниковым. Фото тренерского штаба было опубликовано в твиттере национальной команды.