Карасев назначен главным арбитром матча 1/16 финала Кубка Европы «Копенгаген» - «Селтик» Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 1/16 финала Лиги Европы между датским «Копенгагеном» и шотландским «Селтиком».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Сергей Лапочкин. Ответственным за работу VAR назначен Виталий Мешков, ассистировать ему будет Сергей Иванов.

Добавим, что встреча пройдет 20 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 20:55 по московскому времени.