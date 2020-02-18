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Карасев назначен главным арбитром матча 1/16 финала Кубка Европы «Копенгаген» - «Селтик» - Советский спорт
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18 февраля 2020 13:39Футбол

Карасев назначен главным арбитром матча 1/16 финала Кубка Европы «Копенгаген» - «Селтик»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 1/16 финала Лиги Европы между датским «Копенгагеном» и шотландским «Селтиком».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Сергей Лапочкин. Ответственным за работу VAR назначен Виталий Мешков, ассистировать ему будет Сергей Иванов.

Добавим, что встреча пройдет 20 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 20:55 по московскому времени.

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