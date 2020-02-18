Главный тренер сборной Белоруссии: Мартынович выбыл из-за травмы на семь недель Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель прокомментировал травму капитана команды Александра Мартыновича во время тренировочного сбора «Краснодара».

– Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель. Еще выпали Гутор и Чичкан. Вот для чего сбор тоже важен: чтобы мы могли варьировать ситуацию и понимать, на кого надеяться в случае форс-мажора. Понятно, в сборной есть риск получить травму, но есть он и в клубах – такова жизнь. Это вообще может случиться в любой момент, – цитирует Мархеля «Прессбол».

Таким образом, 32-летний защитник рискует пропустить стыковые матчи Лиги наций, в котором его сборная сыграет 26 марта против Грузии, а в случае положительного исхода встречи поборется за выход на чемпионат Европы-2020 с победителем пары Македония – Косово. Игра состоится 31 марта.

Отметим, что сегодня «Краснодар» в рамках контрольной игры на подготовительном сборе в Испании минимально уступил норвежскому «Мольде» (0:1). Мартынович был заменен уже на 39-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает второе место, набрав 35 очков в 19 турах и на 10 очков отставая от «Зенита».