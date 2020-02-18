Джейми Каррагер: УЕФА нужно было исключить «Ман Сити» из ЛЧ прямо сейчас Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» из еврокубков на два года.

– Я не могу поверить, что «Манчестер Сити» до сих пор участвует в Лиге чемпионов. И я не говорю с точки зрения бывшего игрока «Ливерпуля». Что произойдет, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов? Они одни из фаворитов. Это одна из лучших команд Европы. Это было бы издевательство над конкурентами. Можете ли вы представить, что УЕФА вручит Кубок в Стамбуле игроку «Ман Сити»? Первый вопрос, который зададут Гвардиоле: «Это фальшивая победа?». Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, либо оставить принятие решение до конца сезона, – цитирует Каррагера The Times.

Напомним, что 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч пройдет в Испании 26 февраля, а ответный – в Англии 17 марта.