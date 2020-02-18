Джордан Хендерсон: Время Коутиньо в «Ливерпуле» уже прошло Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон возможное возвращение в команду бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

– Коутиньо – мой хороший друг. Он великолепный футболист, у него есть все необходимые качества, он любит футбол. Я всегда буду рад его видеть здесь, но это не в моей компетенции, лучше спросить об этом у тренера. Игроки «Ливерпуля» любили Филиппе, поэтому, если вы спросите у них об этом, уверен, они тоже будут рады его возвращению. Но я все же думаю, что время Коутиньо в «Ливерпуле» уже прошло. Он ушел, и я надеюсь, что в ближайшее время мы снова увидим того же Фила, которого видели здесь, – цитирует Хендерсона Sport.es.

Напомним, что до перехода в «Барселону» в январе 2018 года Коутиньо в течение пяти лет выступал за «Ливерпуль». Каталонцы заплатили англичанам 145 миллионов евро, однако трансфер не оправдал ожиданий.

В текущем сезоне полузащитник отыграл за «Баварию» 27 матчей, забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы не будут выкупать контракт игрока и вернут его в каталонский клуб. За ситуацией активно следят «Ювентус» и «ПСЖ».