Сон Хын Мин выбыл из строя на долгий срок из-за перелома руки

Нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин перенесет операцию на правой руке из-за перелома. Он получил травму в матче против «Астон Виллы» 26-го тура АПЛ, напоминает официальный сайт «шпор».
Отмечается, что форварду придется пропустить несколько недель. Ситуация для лондонского клуба усугубляется тем, что ранее травмировался другой нападающий, лидер команды Харри Кейн. Его возвращение в строй запланировано не раньше апреля.
В этом сезоне Сон во всех турнирах провел 32 матча, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.
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