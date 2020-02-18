Сон Хын Мин выбыл из строя на долгий срок из-за перелома руки Южнокорейский игрок «Тоттенхэма» будет вынужден перенести операцию.

Нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин перенесет операцию на правой руке из-за перелома. Он получил травму в матче против «Астон Виллы» 26-го тура АПЛ, напоминает официальный сайт «шпор».

Отмечается, что форварду придется пропустить несколько недель. Ситуация для лондонского клуба усугубляется тем, что ранее травмировался другой нападающий, лидер команды Харри Кейн. Его возвращение в строй запланировано не раньше апреля.

В этом сезоне Сон во всех турнирах провел 32 матча, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.