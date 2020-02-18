Дубль Визновича не помог «Томи» победить молодежку «Крыльев Советов» в матче Кубка ФНЛ Футболисты «Томи» сыграли вничью с молодежным составом «Крыльев Советов» в матче второго тура группового этапа Кубка ФНЛ.

Встреча прошла на Кипре на стадионе «Куклия Комьюнити» и завершилась со счетом 3:3. В составе томского клуба дублем отметился Илья Визнович (12-я и 37-я минуты). Еще один мяч на счету Павла Долгова (87), У самарцев голы забили Степан Шестернев (5), Алексей Войченко (10) и Александр Босов (18).

Молодежная команда @fckssamara была в считанных минутах от полуфинала, но @fctomtomsk имела на сей счет иное мнение, отыграв по ходу встречи гандикап в два мяча. Судьба первого места в группе С также решится в заключительном туре. pic.twitter.com/KPuweBNlzf — ФНЛ (@FNLeague) February 18, 2020

После этой игры «Крылья Советов» набрали четыре очка и расположились на первой строчке в турнирной таблице группы С, «Томь» с двумя очками занимает второе место.

В заключительном туре группового раунда «Тамбов» сыграет против «Крыльев Советов», а «Чертаново» встретится с «Томью».