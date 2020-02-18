Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев оказался в заявку попал на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».
Полностью заявка команды выглядит следующим образом:
Вратари: Доменек, Силлессен, Риверо;
Защитники: Корреа, Хауме Коста, Мангаля, Диакаби, Гайя, Васс, Молина;
Полузащитники: Кондогбия, Гедеш, Солер, Парехо, Черышев, Ферран Торрес;
Нападающие: Гамейро, Макси Гомес, Собрино.
В текущем сезоне 29-летний Черышев отыграл 17 матчей, забил два гола и отдал один голевой пас.
Отметим, что ответная встреча состоится 10 марта в 23.00 по московскому времени.
🦇 CONVOCATORIA del @valenciacf— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 18, 2020
OCTAVOS de @ChampionsLeague 🌟 #AtalantaVCF 🔷🖤 #AmuntValencia pic.twitter.com/uJtArqKsGD