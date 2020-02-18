Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» Игра состоится 19 февраля в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев оказался в заявку попал на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Полностью заявка команды выглядит следующим образом: Вратари: Доменек, Силлессен, Риверо; Защитники: Корреа, Хауме Коста, Мангаля, Диакаби, Гайя, Васс, Молина; Полузащитники: Кондогбия, Гедеш, Солер, Парехо, Черышев, Ферран Торрес; Нападающие: Гамейро, Макси Гомес, Собрино. В текущем сезоне 29-летний Черышев отыграл 17 матчей, забил два гола и отдал один голевой пас. Отметим, что ответная встреча состоится 10 марта в 23.00 по московскому времени. 🦇 CONVOCATORIA del @valenciacf



OCTAVOS de @ChampionsLeague 🌟 #AtalantaVCF 🔷🖤 #AmuntValencia pic.twitter.com/uJtArqKsGD — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) February 18, 2020