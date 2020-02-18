Жозе Моуринью: Не рассчитываю на то, что Сон вернется в этом сезоне Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал новость о переломе руки нападающего команды Сон Хын Мина.

– Мы будем скучать по нему. Клуб написал хорошее заявление. Я уже не рассчитываю на него в этом сезоне. Даже если скажет, что сможет сыграть два-три матча, это слишком оптимистичный прогноз. Я на него не рассчитываю, – цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, что в матче 26-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:2) корейский нападающий «шпор» получим перелом правой руки – в ближайшее время он перенесет операцию и пропустит несколько недель.

Таким образом, 27-летний форвард рискует пропустить оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига». Первая игра состоится в Англии 19 февраля, а ответная встреча – 10 марта в Германии.

В этом сезоне Сон во всех турнирах провел 32 матча, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.