Йоханнес Бе: С критикой Логинова мы немного перегнули Норвежский биатлонист признал, что критиковал россиянина излишне жестко.

После победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в прошлую субботу Александр Логинов был раскритикован своими соперниками из других сборных. В частности, Йоханне Бе заявил, что Логинов вообще не заслуживает того, чтобы находиться на соревнованиях, поскольку в прошлом применял допинг.

В интервью для телеканала «Матч ТВ» норвежец признал, что был слишком резок.

«Я далек от мысли оправдывать тех, кто в прошлом был пойман на допинге, – сказал Йоханнес Бе. – Грустная история Логинова позади. Его выступление в спринте было великолепным, и стрельба, и ход. Он заслужил эту победу. Русским запомнится этот успех, но другие помнят и то, что случилось раньше.

Как быть с победами норвежцев Йохауг и Сундбю после их дисквалификаций? Это правда, я могу взглянуть на это глазами российских болельщиков. Но существуют разные разновидности допинга, как и преступления бывают разной тяжести. ЭПО – это самое тяжкое преступление, если мы говорим о допинге.

Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов, что после возвращения в спорт после дисквалификации, когда они будут побеждать, все будут вспоминать про допинг».

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Анхольце-Антерсельве на счету Логинова две награды, ведь в дополнение к золотой медали россиянин завоевал бронзу в гонке преследования. Бе стал серебряным призером в пасьюте.

Завтра 19 февраля состоится индивидуальная мужская гонка на 20 км.