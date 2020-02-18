Аксель Витсель: С «ПСЖ» мы должны играть так же агрессивно, как против «Айтрахта» Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился ожиданиями от домашнего матча команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

– В матче с «Айнтрахтом» мы действовали гораздо более агрессивно. Предпринимали все возможное, чтобы побыстрее отобрать мяч, когда он доставался сопернику. Столь же мощный напор будет важен в поединке с «ПСЖ». Уверен, что Неймар выйдет на поле. Он чрезвычайно опасен, но Мбаппе и Ди Мария тоже сильны, так что внимательным надо быть с каждым, – цитирует Витселя официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 14 февраля подопечные Люсьена Фавра в рамках 22-тура бундеслиги победили франкфуртскую команду со счетом 4:0.

Первая встреча 1/8 финала между «Боруссией» и «ПСЖ» состоится сегодня в Дортмунде. Начало – в 23.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Париже 11 марта.