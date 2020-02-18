«Динамо» сыграло вничью с «Минском» Бело-голубые готовятся к весенней части сезона в Турции.

На третьем турецком сборе московское «Динамо» провело контрольный матч с ФК «Минск», десятой командой прошлогоднего чемпионата Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 26-й минуте счет открыл нападающий минчан Антон Шрамченко, но уже две минуты спустя камерунский форвард «Динамо» Клинтон Н’Жи восстановил равновесие.

21 февраля команда Кирилла Новикова завершит игровую программу третьего зимнего сбора матчем против минского «Динамо».

Бело-голубые занимают восьмое место в РПЛ, набрав 19 очков в 24 встречах.

Контрольный матч

«Динамо» (Москва, Россия) – «Минск» (Белоруссия) – 1:1 (1:1)

Голы: Н’Жи, 26 – Шрамченко, 24.

«Динамо»: Сангаре (Мицаев, 46), Соснин (Слепов, 81), Морозов, Евгеньев, Плиев, Хильемарк, Каборе (Р.Денисов, 75), Жоаозиньо (Школик, 71), Панченко (Калачев, 84), Рауш, Н’Жи (Данилин, 71).