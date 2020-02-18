«Шинник» в меньшинстве одержал минимальную победу над «Ригой» в Кубке ФНЛ Футболисты «Шинники» победили «Ригу» в матче второго тура группового этапа Кубка ФНЛ.

Встреча прошла на Кипре на стадионе «Героскипу» и завершилась со счетом 1:0 в пользу ярославцев. Единственный гол был забит на 37-й минуте усилиями Алексея Пугина.

Отметим, что на 18-й минуте был удален нападающий российской команды Эльдар Низамутдинов. А в компенсированное время латвийский клуб на смог реализовать 11-метровый удар.

После этой игры «Шинник» набрал четыре очка и расположился на первой строчке в турнирной таблице группы D, «Рига» с тремя очками занимает второе место. В 19.15 по московскому времени началась еще одна игра в рамках этой группы – «СКА-Ростов» встречается с «Мордовией».